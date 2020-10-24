В Украине кинотеатрам разрешено работать в «красной» зоне карантина, решение было принято государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
«Как и во многих странах Европы — теперь и в Украине кинотеатрам разрешено работать в „красной“ зоне карантина. Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно — маски, кондиционирование, рассадка через кресло −50% зала», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что соответствующее решение принято государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министерства культуры и информационной политики и представителей сетей кинотеатров.
Также ведомство изучает и ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в «красных» зонах — в первую очередь театров и музеев.
«Такое решение не только позволит зрителям получить „свежий глоток воздуха“ от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в соответствии с решением государственной комиссии с 23 октября в «красную» зону попали Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск и другие города и районы Украины.
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