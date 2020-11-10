Владельцы кинотеатров собираются протестовать против карантина «выходного дня»

Владельцы и администрация украинских кинотеатров собираются выходить на акцию протеста против карантина «выходного дня» или любого другого ограничения бизнеса.

О митинге в Киеве написал совладелец сети «Планета Кино» Дмитрий Деркач.

«Давайте поддержим акцию протеста против карантина выходного дня или любого другого локдауна (уничтожения бизнеса). Для кинотеатра карантин выходного дня равносилен полному закрытию. И в этот раз у нас уже нет денег, чтобы удерживать сотрудников или платить налоги, аренду, поставщикам услуг и товаров», — написал Деркач на своей странице в Facebook.

Киевская акция протеста должна состояться в среду, 11 ноября в 10:00 под Кабмином.

Он написал, что протест будет не только в Киеве, но и в Тернополе, Полтаве, Запорожье, Мариуполе, Днепре, Львове и других городах.

Участников акции призывают быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, карантин «выходного дня» планируют ввести на несколько недель.

Министерство здравоохранения намерено рекомендовать запретить работу торгово-развлекательных центров в субботу и воскресенье при введении карантина «выходного дня».