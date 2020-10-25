В Украине за сутки 6088 заболевших Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 25 октября, зафиксировано 6 088 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 1753 человек, умерли 102 пациента, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 24 октября зафиксировано 7014 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 177 человек, умерли 125 пациентов. 23 октября, было зарегистрировано рекордное с начала пандемии количество случаев инфицирования COVID-19 за сутки — 7 517, 22 октября было 7053 заболевших, 21 октября — 6 719 инфицированных.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 343 498 человек, умерли от COVID-19 6 391 человек, выздоровели — 141 508.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 195 599 человека, что на 4 233 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (660), Житомирской (440), Львовской (405), Запорожской (402) областях, в Киеве (359), а также в Одесской (340) и Ивано-Франковской (308) областях.
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