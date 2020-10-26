ЦИК обнародовала явку на выборах 25 октября

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины на местных выборах в воскресенье, 25 октября, явка избирателей составила 36,88%.

«Обработано 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий. 10 556 621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Самая высокая явка была зафиксирована в Тернопольской области — 44,68%, а также во Львовской области — 43,82%, и в Волынской области — 41,89. Самая низкая явка — в Донецкой области, 31,67%, а также в Николаевской (32,02%), Харьковской (32,33%) и Херсонской (32,39%) областях.

В целом по регионам явка составила:

в Винницкой области — 39,39;

в Волынской области — 41,89;

в Днепропетровской области — 34,16;

в Донецкой области — 31,67;

в Житомирской области — 37,47;

в Закарпатской области — 41,25;

в Запорожской области — 33,93;

в Ивано-Франковской области — 41,18;

в Киевской области — 36,66;

в Кировоградской области — 35,29;

в Луганской области — 38,12;

во Львовской области — 43,82;

в Николаевской области — 32,02;

в Одесской области — 35,46;

в Полтавской области — 37,74;

в Ровенской области — 39,34;

в Сумской области — 35,58;

в Тернопольской области — 44,68;

в Харьковской области — 32,33;

в Херсонской области — 32,39;

в Хмельницкой области — 40,71;

в Черкасской области — 35,76;

в Черновицкой области — 34,84;

в Черниговской области — 41,64;

в г. Киев — 34,42.

Отмечается, что эта информация не имеет официального характера, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 года № 404 указанные сведения поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эти данные от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности по телефону или по электронной почте.