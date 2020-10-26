ЦИК обнародовала явку на выборах 25 октября

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины на местных выборах в воскресенье, 25 октября, явка избирателей составила 36,88%.
«Обработано 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий. 10 556 621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.
Самая высокая явка была зафиксирована в Тернопольской области — 44,68%, а также во Львовской области — 43,82%, и в Волынской области — 41,89. Самая низкая явка — в Донецкой области, 31,67%, а также в Николаевской (32,02%), Харьковской (32,33%) и Херсонской (32,39%) областях.
В целом по регионам явка составила:
Отмечается, что эта информация не имеет официального характера, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 года № 404 указанные сведения поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эти данные от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности по телефону или по электронной почте.
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