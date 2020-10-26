Рожкова отреагировала на решение НБУ забрать у нее полномочия

Лишение первой замглавы Национального банка Екатерины Рожковой полномочий по регулированию банковской сферы создает угрозы для принятия регулятором беспристрастных решений.
Об этом написала сама Рожкова на своей странице в Facebook.
По словам Рожковой, она и член правления Дмитрий Сологуб не поддержали это решение.
«Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, не только создает угрозы для принятия регулятором по-настоящему беспристрастных решений, но и разрушает коллегиальность», — написала она.
«И наконец, это не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014-2015 годах, которая проводилась в том числе с учетом требований МВФ», — сообщила Рожкова.
Напоминим, ранее Правление Национального банка лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.
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