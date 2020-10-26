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В ОБСЕ раскритиковали опрос Зеленского и изменения в Избирательный кодекс

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В ОБСЕ раскритиковали опрос Зеленского и изменения в Избирательный кодекс

В Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) отмечают, что проводимый во время дня голосования опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.

«Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его Офис, несколько создавал неправомерное политическое преимущество, а также размывало непосредственно границы между государством и политической партией», — сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир на онлайн-конференции в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Она отметила, что работавшие на президентском опросе люди преимущественно находились вне избирательных участков и не проявляли активность, хотя были довольно заметными.

В БДИПЧ ОБСЕ также отмечают, что внесение изменений в избирательное законодательство незадолго до проведения местных выборов в Украине, противоречит международной практике.

«Изменения в Избирательный кодекс помогли устранить некоторые несоответствия, которые в нем были... при этом они также содержали некоторые значительные изменения, в том числе изменения в избирательную систему государства, которые были приняты непосредственно незадолго до выборов, что противоречит общим наилучшим практикам в мире», — сказала представитель ОБСЕ.

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По ее словам, обновленный Избирательный кодекс является инклюзивным, однако заполитизированным в отдельных моментах, и в нем учтены не все рекомендации, которые давал БДИПЧ.

«Одним из позитивных изменений украинского избирательного законодательство состоит в упрощении процедуры регистрации избирателей, а также изменения избирательного адреса, как ранее рекомендовала наша организация. При этом только 100 тыс. избирателей в этот раз смогли воспользоваться этой возможностью», — сказала она.

К позитивным моментам нового Избирательного кодекса руководитель миссии отнесла гендерную квоту для списков кандидатов в депутаты.

ОБСЕ, опрос, местные выборы
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