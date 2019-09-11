НАБУ будет затягивать дело «Роттердам+», чтобы избежать фиаско в суде - экс-глава НКРЭКУ

В НАБУ осознают — дело по «Роттердам+» развалится в суде. Поэтому будут пытаться затягивать его передачу в суд, чтобы избежать полного разгрома, и попутно искать «виновных» в собственном провале. Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook.

«Чтобы НАБУ/САП могло продолжать надувать щеки, геройствовать в СМИ и избежало полного фиаско, ожидаю от них следующую тактику: затягивание „следствия“ на год-два-три, лишь бы не рассматривать в суде; расширение круга „подозреваемых“ и рост „убытков“ чтобы время от времени напоминать о своих „подвигах“; давление на свидетелей и выбивание „признаний в контрреволюционном заговоре и выявление сообщников“; пиариться с поводом и без повода. Ну и традиционно — будут переводить стрелки на антикоррупционный суд...», — написал Вовк.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявлял, что дело НАБУ по «Роттердам+» необоснованно и политически мотивировано. По его мнению, бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял существенную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу «Роттердам+».

По информации СМИ, на состоявшемся 19 августа совещании у президента по энергетическим вопросам, выяснилось, что закупать уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам+», дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Так, цена по «Роттердам+» составляет 1,74 тыс. грн за тонну, импорт из Колумбии и США — 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР — 1,8 тыс. грн за тонну.

Напомним, в официальном ответе НАБУ на запрос информбюллетеня ICC Ukraine сказано, что у антикоррупционного органа нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле «Роттердам +».