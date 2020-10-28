С начала года СБУ начала расследование 510 производств по коррупционным преступлениям

сообщено о подозрении 679 лицам, рассказал глава СБУ Иван Баканов на оперативном совещании с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«104 человека осуждены и 143 должностные лица уволены. По его (Баканова — Ред.) информации, в органах власти различных уровней Службой выявлено больше всего коррупционных правонарушений», — указывается в сообщении.

Также было начато 208 уголовных производств по фактам коррупции среди работников контролирующих и правоохранительных органов.

Венедиктова подчеркнула важность координации усилий для ускорения результатов в этой сфере до конца года.

«С точки зрения разоблачения таких правонарушений у Службы безопасности Украины действительно есть динамика и результаты. Мы должны блокировать и разрушать целые коррупционные схемы. Победа в этой борьбе возможна только при комплексном подходе. Кроме этого надо сосредоточиться на возмещении убытков в этой категории дел», — отметила генпрокурор.