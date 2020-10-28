Конституционный суд сообщает о давлении - заявление к Зеленскому, Шмыгалю и Разумкову

В Конституционном Суде обнародовали заявление собрания судей к президенту, премьеру и председателю Верховной Рады, в котором сообщили о давлении.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Согласно части 2 статьи 149 Конституции Украины, статьи 24 Закона Украины „О Конституционном Суде Украины“ влияние на судью Конституционного Суда Украины в любой способ запрещается.

Конституционный Суд Украины на протяжении нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков. Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного Суда Украины так и Суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия.

Официально заявляем, что вопреки попыткам отдельных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции Конституционный Суд Украины в своей работе будет руководствоваться Конституцией, Законом Украины „О Конституционном Суде Украины“ и будет действовать исключительно в интересах украинского народа.

Несмотря на все обстоятельства и условия, в которых длительное время приходится работать Конституционному Суду Украины, несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы по их уголовного преследования, Конституционный Суд Украины и в дальнейшем будет обеспечивать верховенство Конституции Украины и защиту прав человека и гражданина.

Решением собрания судей Конституционного Суда Украины Председателю КСУ Тупицкому А. Н. поручено сообщить лично Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины и Премьер-министру Украины о сложившейся ситуации», — отмечается на сайте.