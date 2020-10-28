В Италии и Великобритании по 25 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Италии за последние 24 часа зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 — выявили 24 тыс. 991 заражений, сообщил в среду Минздрав страны.

Отмечается, что это почти на 3 тыс. случаев коронавируса больше, чем было выявлено во вторник (21 тыс. 994). Кроме того, зарегистрировано 205 летальных исходов среди инфицированных, что ниже вчерашнего рекордного показателя (221).

Стремительный рост случаев наблюдается на севере области Ломбардии — наиболее эпидемиологически неблагоприятном регионе. Там за сутки зафиксировали 7 тыс. 558 новых заражений COVID-19, что более, чем на 2,5 тыс. выше вчерашнего показателя.

На втором месте по темпам распространения коронавируса стоит область Пьемонт, где за сутки выявили 2 тыс. 827 инфицированных.

В стране с начала пандемии зафиксировали более 589,7 тыс. случаев COVID-19, число летальных исходов превышает отметку в 37,9 тыс.

В Италии с понедельника ужесточили ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В соответствии с новыми правилами, которые огласила в воскресенье канцелярия председателя Совета министров Италии, в стране закрывают все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени — до шести вечера.

Тем временем медики в Великобритании также диагностировали еще 24 тыс. 701 случай коронавируса COVID-19 и зафиксировали смерть 310 лиц, инфицированных им, сообщает в среду телеканал Sky news.

Отмечается, что показатели заболеваемости выросли на 1816 случаев по сравнению с предыдущим периодом. В то же время смертность сократились на 57 — с 367 летальных исходов, зафиксированных в минувший вторник.

По данным Sky news, рост количества летальных исходов не стал сюрпризом для советников правительства, которые ранее предупреждали, что трехзначные показатели суточной смертности могут держаться в течение, как минимум, трех месяцев.

При этом, отмечает телеканал, на фоне такой ситуации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сталкивается с возрастающим давлением сторонников введения более жестких ограничительных мер в стране.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили 942 275 случаев заражения коронавируса. 45 675 инфицированных скончались.