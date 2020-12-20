Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

Итальянские власти приняли решение запретить принимать авиарейсы из Великобритании в Италию после того, как на британской территории был выявлен новый тип коронавируса COVID-19, распространяющийся быстрее, сообщает в воскресенье издание The Independent.
Решение озвучил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, заявивший, что все поездки из Соединенного Королевства в Италию будут приостановлены.
Ранее Нидерланды объявили о запрете авиарейсов из Великобритании из-за опасения занести на континент новую разновидность коронавируса, считающуюся очень заразной. Позднее стало известно, что Бельгия запретит, начиная с полуночи воскресенья, авиарейсы из Великобритании, по меньшей мере, на 24 часа.
Временно приостановлены рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. Учитывая, что поезда Eurostar из Великобритании прибывают и во Францию, после чего их пассажиры могут направляться в Бельгию, на всех бельгийских автодорогах из Франции будет усилен превентивный контроль, отмечал бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса — не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
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