Уже в третьем городе Франции сегодня попытались совершить нападение с ножом

Во французском городе Лион на улице задержали мужчину с большим ножом, которым он размахивал на трамвайной остановке. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщают местные СМИ.

Мужчина был задержан, когда собирался сесть в трамвай, вооруженный ножом с лезвием в несколько десятков сантиметров. Пострадавших нет.

Задержанный — мужчина 1994 года рождения, афганец по происхождению. СМИ отмечают, что он был психически болен. По данным телеканала, в полиции он сказал, что слышал голоса, приказывающие ему убить.

Напомним, что в центре Ниццы около церкви Нотр-Дам вооруженный ножом неизвестный сегодня напал на людей, три человека погибли. Также вооруженный ножом человек напал сегодня на полицейских в Авиньоне. Его застрелили.