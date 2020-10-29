В «Укрзализныце» обещают снизить цены на билеты

В «Укрзализныце» планируют снизить цены на билеты для пассажиров и не увеличивать их в этом году и в начале следующего.
Об этом заявил руководитель филиала «Пассажирская компания» Укрзализныци Александр Перцовский заявил на пресс конференции, передает «Укринформ».
«Мы снижаем цены и всех приглашаем пересесть со второго в первый класс, или пересесть с автомобиля и путешествовать. То, что касается этого года, никакого повышения в этом году не планируется, не планируется до первого кварталу следующего года», — заверил Перцовский.
По его словам, не исключено, что со второго квартала 2021 года может произойти определенная индексация тарифов, но этот процесс будет постепенный и будет проходить в соответствии с ростом расходов УЗ.
Напомним, ранее в «Укрзализныце» заявили, что выступают за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина — в компании подчеркивают, что остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к «крайне негативным последствиям» для национальной экономики.
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