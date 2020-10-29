Правительство обязало НАПК срочно восстановить доступ к реестру деклараций чиновников

Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении доступа граждан к реестру деклараций чиновников, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Только что на внеочередном заседании правительства, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!», — написал Немчинов на Телеграм-канале в четверг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства. По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента.

Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины «О предотвращении коррупции».

Глава агентства Александр Новиков сообщил, что НАПК из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.