Зеленский боится, что из-за решения КС не будет денег и поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что принятое Конституционным судом Украины решение о несоответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства угрожает государственному бюджету и свидетельствует о непредсказуемости решений самого суда.
Как сообщается на сайте президента, на срочном закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны глава государства особо отметил угрозы, которые несет такое решение для страны и ее национальной безопасности.
«У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное — мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра», — подчеркнул Зеленский.
«Я не уверен, что судьи Конституционного суда сами решили сделать то, что они вчера совершили», — добавил президент.
Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель «не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права», а таким образом ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации) противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.
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