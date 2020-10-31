В Берлине открыли аэропорт, который должен был заработать еще в 2011

31 октября в Германии официально открыли аэропорт Берлин-Бранденбург, который должен был заработать еще в марте 2011 года.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel Online.
Самолет Easyjet Airbus A320 доставил первых пассажиров в новый терминал в Шенефельде под Берлином. Рейс стартовал в берлинском аэропорту Тегель. Этот аэропорт закроется на следующих выходных.
Вскоре после этого в аэропорту приземлился самолет Lufthansa, который прибыл из Мюнхена.
Шеф Lufthansa Карстен Шпор ранее назвал открытие «историческим днем». «Я до сих пор не могу в это поверить», — пошутил он незадолго до старта рейса в Мюнхене.
Аэропорт Берлин-Бранденбург должен был открыться в марте 2011 года, но задержки и скандалы приостановили начало его работы почти на десятилетие.
Строительство аэропорта началось в 2006 году. Но сочетание дизайнерских провалов и других проблем превратило Берлин-Бранденбург в национальный позор, поскольку даты открытия менялись уже шесть раз.
В аэропорту возникали проблемы с проектом, потом пришлось менять все противопожарные двери и кабели, затраты на строительство постоянно росли.
Строительство нового аэропорта, который принадлежит федеральному правительству Германии и землям Берлин и Бранденбург, стоило почти 6 млрд евро, что примерно в три раза превышает первоначальный бюджет.
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