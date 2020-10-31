Ученые научились выявлять коронавирус с помощью фитнес-браслета

Американские ученые нашли способ выявить COVID-19 с помощью фитнес-браслета. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Специалисты изучили данные тех, кто сообщил о появлении симптомов и прошел тестирование на новый коронавирус. Знание результатов теста позволило им определить конкретные изменения в состоянии организма, с большей вероятностью указывающие на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями.

Отмечается, что показатели фитнес-браслетов помогли выявить отклонения от индивидуальных норм, выражающиеся в уровне активности или частоты пульса в состоянии покоя, а также изменения диапазона сна.

Как указывают ученые, учет данных показателей вместе с жалобами пациентов помог значительно упростить выявление зараженных COVID-19 по сравнению с моделью, учитывавшей исключительно симптоматику, а также определить заболевание в бессимптомной форме и на ранней стадии.