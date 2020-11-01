Ученые выяснили, что очки защищают от коронавируса

Люди, которые носят очки, в пять раз меньше подвержены заражению коронавирусной инфекцией COVID-19. Такое мнение в рамках форума биотехнологий OpenBio озвучил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов. Об этом сообщает «Российская газета».

«В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что там мало носят контактные линзы, зато много (людей с проблемами зрения. — Ред.) носят очки более 80%. Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего 10% носили очки», — сказал ученый.

Говоря об эффективности медицинских масок, Нетесов отметил, что на этот счет опубликовано множество противоречивых утверждений.

«И первые выводы одного из исследований действительно показали, что 85% зараженных носили маску постоянно, либо часто. Однако половина из этих 85% заразились от членов своей семьи. Дома они, естественно, маски не носили», — сказал специалист.

При этом Нетесов настоятельно рекомендовал гражданам носить маски. По словам ученого, основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз.

Ученый добавил, что человек, который носит маску, не закрывая носа, испытает то же чувство, когда он не надевает эту маску. По его словам, потеря обоняния в первую очередь говорит о том, что заражение произошло через нос, а это, по его словам, один из наиболее распространенных симптомов COVID-19. В особенности ученый рекомендовал носить маску пожилым людям, в том числе из-за высокой смертности.