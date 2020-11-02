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КС на текущей неделе рассмотрит сразу несколько резонансных вопросов

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КС на текущей неделе рассмотрит сразу несколько резонансных вопросов

Конституционный суд Украины на текущей неделе планирует рассмотреть представления о конституционности законов «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», «О системе гарантирования вкладов физических лиц», продолжит рассмотрение дела по толкованию понятий права собственности на землю и «достойных условиях жизни», начнет рассмотрение конституционности положений Уголовного кодекса, касающихся процедуры специальной конфискации.

Согласно повестке дня заседаний Конституционного суда Украины, обнародованной на сайте КС, 2 ноября Большая палата КС продолжит рассмотрение дела в закрытой части пленарного заседания по представлению 46 народных депутатов об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю.

Автор конституционного представления поясняет необходимость толкования понятия земля «Как объекта правособственности украинского народа» тем, что в Основном законе указывается два разных права собственности на землю: как природный объект — право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.

Во вторник Большая палата КС продолжит рассмотрение представления о соответствии Конституции закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», также продолжит рассмотрение дела по представлению об официальном толковании норм Преамбулы Конституции о «достойных условиях жизни».

Еще одним пунктом повестки дня КС на вторник значится продолжение рассмотрения дела по представлению о конституционности закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Кроме того, во вторник суд рассмотрит вопрос открытия конституционного производства по представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции отельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины относительно применения процедуры специальной конфискации.

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Все указанные представления будут рассматриваться в закрытой части пленарного заседания.

В повестке заседаний на 5 ноября значится, что Большая палата КС рассмотрит в форме письменного производства, то есть на открытой части пленарного заседания конституционное представление 47 народных депутатов о конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины, которые регламентируют процедуру и случаи применения специальной конфискации.

КС
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