Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 100

Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 100.

Об этом сообщило во вторник Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

«В результате землетрясения погибли 100 человек, 994 пострадали», — говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось о 98 погибших.

В управлении также добавили, что из больниц уже выписаны 847 человек, а 127 продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются на месте пяти разрушенных домов.