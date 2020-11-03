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Ермак уверяет, что законы о декларировании не отменят

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Ермак уверяет, что законы о декларировании не отменят

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих украинских чиновников декларировать доходы, не будет, а Украина будет развиваться только в «антикоррупционной парадигме».

«Никаких откатов ко вчерашнему дню и непрозрачных договоренностей на высшем уровне не может быть. Никаких частичных или полных отмен тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме», — написал он на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Ермак подчеркнул, что Украина никогда больше не вернется к «традиционным олигархическим практикам», всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции.

Руководитель ОП считает, что сейчас в Украине происходит «классический политический кризис, спровоцированный целым рядом решений Конституционного суда и ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп».

«Да, ситуация сложная и требует жестких и командных решений. Впрочем, подобные кризисы — основа всех современных демократий. Они позволяют преодолевать внутренние конфликты и решать общественные противоречия», — отметил он.

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Ермак указал, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский занял «крайне выразительную и сильную позицию», и в очередной раз доказал, что «именно он является главным борцом с коррупцией в Украине».

По мнению главы ОП, также неочевидным положительным следствием кризиса является то, что вокруг защиты антикоррупционной системы пока объединились все её звенья, все антикоррупционные органы Украины.

декларации, Андрей Ермак
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