В Париже собираются ввести комендантский час

Власти Франции в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом намерены ввести в Париже комендантский час в дополнение к уже действующему по всей стране режиму самоизоляции. Об этом сообщил во вторник официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.

«Мы собираемся восстановить комендантский час в Париже и, возможно, во всем регионе Иль-де-Франс», — сказал он в эфире телеканала Бэ-эф-эм. По словам Атталя, мера, которая ранее уже действовала во многих французских городах, скорее всего, будет вступать в силу с 21:00 по местному времени.

Другие детали, связанные с этим ограничением, как ожидается, уточнит в течение дня глава МВД Франции Жеральд Дарманен.