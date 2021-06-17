Парижский Disneyland открылся после перерыва, вызванного карантином

Парижский Disneyland, закрытый с конца октября прошлого года в связи с пандемией коронавируса, возобновил работу в четверг утром. Об этом СМИ сообщили в администрации парка развлечений.

«Парк вновь открыт для посещения при строгом соблюдении санитарных правил», — указали в администрации, добавив, что «посетители смогут попасть в Disneyland только при наличии забронированных заранее билетов».

В первую волну пандемии коронавируса Disneyland, в котором работают около 15 тыс. человек, был закрыт с 13 марта по 15 июля 2020 года. Второй раз парк аттракционов закрылся с 30 октября в связи с введенным тогда в стране карантином. Из-за высоких показателей заболеваемости во Франции его открытие переносилось несколько раз.

По данным профсоюзов работников сферы развлечений, администрация Disneyland получила разрешение принимать в двух парках не больше 30% от обычного числа посетителей, то есть не больше 25 тыс. человек в день. Гости по-прежнему обязаны носить медицинские маски на территории парка, несмотря на разрешение правительства страны отказаться от них на улицах. Туристы должны соблюдать социальную дистанцию, им также рекомендовано регулярно пользоваться антисептическим гелем.

До пандемии коронавируса Disneyland ежегодно посещали более 10 млн человек. В летний период парк развлечений принимал около 80 тыс. человек, значительную часть которых составляли иностранные туристы.