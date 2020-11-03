В турецкой Анталье затонул катер с туристами, есть погибший

В турецкой Анталье потерпел крушение экскурсионный катер, на борту которого находились туристы. Известно как минимум об одном погибшем.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Сообщается, что катер затонул по неизвестной причине примерно в 50-100 метрах от побережья в районе пещеры Калеси Фосфорлу в Алании. Команды береговой охраны спасли 37 человек. Также сообщается об одном погибшем.

Российское генеральное консульство подтвердило, что погиб гражданин Российской Федерации.