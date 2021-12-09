Во Франции на воду спустили первый катер, построенный для украинских пограничников

Во Франции спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

В настоящее время завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной после проведения ходовых испытаний ожидается прибытие нового катера в Украину.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что патрульные катера FPB 98 MKI, которые построит французская OCEA для украинской морской охраны, получат отечественное вооружение. Всего в 2022 году будет получено 9 патрульных катеров.