Тупицкого не пустили в КС на спецзаседание, которое он сам и созвал

Сотрудники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал на 12 апреля в связи с Указом президента о его освобождении от должности судьи. Об этом Тупицкий сообщил в эфире телеканала «Прямой».

«Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания, оно опубликовано в прессе. Все знают об этом, вы срываете заседание», — сказал Тупицкий.

По его словам, на заседании должно было состоятся тайное голосование среди судей КС, в ходе которого должно было быть решено, снимают ли судьи его с должности председателя суда. Несмотря на это, охрана в здание суда его не пропустила.

Тупицкий в свою очередь ответил, что если его не пускают, то он и дальше «остается судьей и главой КС».

«Мы вас будем благодарить за то, что остались судьями, а я — председателем суда», — сказал он, после чего сел в автомобиль и уехал.

Напомним, 27 марта президент Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича от 14 мая 2014 года. Речь идет о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Еще одно такое решение касается другого судьи КСУ Александра Касминина.

Впоследствии представитель президента в КСУ Федор Вениславский заметил, что решение Зеленского является законным и базируется на противоправных действиях Тупицкого, легализировавших аннексию Крыма в 2014 году.

Тупицкий решение Зеленского назвал незаконным и заявил, что будет обжаловать указ президента.