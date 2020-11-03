В харьковском горсовете опровергли информацию о смерти Кернеса

Информация о смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса, распространенная во вторник днем анонимными телеграм-каналами, не соответствует действительности, утверждает директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

«Он жив и идет на поправку. Когда он вылетал из Харькова (на лечение в немецкую клинику „Шарите“ — Ред.) у него было 70% поражения легких. Сейчас у него COVID-19 уже нет, но легкие надо заставить работать в нормальном режиме. Как только врачи будут довольны работой легких, он сразу возвращается», — сказал Сидоренко корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

В пятницу утром Харьковский горсовет распространил опровержение сообщений о смерти Кернеса, появившихся накануне в соцсетях и местных пабликах.

У Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу. 15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику «Шарите».

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес уже получил отрицательный тест на COVID-19.