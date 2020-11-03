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Байден заявит о своей победе на выборах, не дожидаясь официального результата

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Байден заявит о своей победе на выборах, не дожидаясь официального результата

Кандидат от демократов на пост президента США Джозеф Байден выступит с обращением к американцам, во время которого заявит о своей победе на выборах, если, по подсчетам СМИ, он наберет необходимые 270 голосов членов коллегии выборщиков. Об этом сообщил во вторник информационный портал Axios со ссылкой на свои источники в предвыборном штабе бывшего вице-президента.

По их словам, демократ в таком случае планирует свое обращение в качестве избранного президента, даже если действующий американский лидер Дональд Трамп продолжит борьбу в Верховном суде.

Как напоминает портал, чтобы определить победителя президентских выборов в 2000 году, в течение месяца провели несколько пересчетов сотен тысяч бюллетеней в штате Флорида, где республиканец Джордж Буш — младший получил всего на 537 голосов больше, чем демократ Альберт Гор. Этот процесс сопровождался судебными разбирательствами. В результате Верховный суд США пятью голосами против четырех постановил остановить пересчет голосов. При этом Буш-младший объявил о своей победе на этих выборах, в то время как Гор, по мнению портала, «был вынужден занять оборонительную позицию». В связи с этим Байден намерен не ждать, а сразу начать подыскивать кандидатов на правительственные посты после объявления СМИ о его победе, сообщил Axios.

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В США 3 ноября проходят всеобщие выборы. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Для победы в президенсткой гонке кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538.

Джозеф Байден, выборы в США
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