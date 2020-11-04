Трамп и Байден заявляют о своей победе на президентских выборах

Кандидат в президенты США от республиканцев, действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что объявит о «большой победе» ночью. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.
«Я выступлю с заявлением сегодня ночью. Большая победа!», — говорится в сообщении президента.
Основной соперник Трампа, кандидат от демократической партии Джо Байден в ответ заявил в Twitter, что победа будет за ним.
«Сохраняйте веру, ребята. Мы выиграем», — написал Байден.
В США 3 ноября завершилось голосование на всеобщих выборах. На них избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса США. Кроме того на выборах избираются губернаторы 13 штатов и территорий.
В 8:00 по Киеву закрылись последние участки на Аляске.
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