Послы G7 встретились с Порошенко

Послы стран «Большой семерки» в Украине (G7) обсудили с пятым президентом Украины, лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко результаты местных выборов, усилия по борьбе с COVID-19 и кризисную ситуацию, возникшую после решения Конституционного суда Украины.

«Во время встречи с пятым президентом Порошенко послы стран G7 обсудили ряд вопросов, включая местные выборы, международные усилия по борьбе с COVID-19 и последние события, связанные с Конституционным судом. Они сошлись на мысли относительно необходимости объединения сил, что выступают за реформы, для урегулирования кризиса с КС, укрепления антикоррупционных институций в Украине и решения вопрос судебной реформы», — говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов G7 в Twitter.

Как сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность», «во время длительной и плодотворной беседы стороны обсудили ряд вопросов взаимного интереса».

«Стороны подчеркнули необходимость продолжения реформ в Украине с особым акцентом на реформе правосудия, борьбе с коррупцией, включая гарантии независимости деятельности Национального антикоррупционного бюро, а также верховенстве права и обеспечении свободы СМИ. Стороны договорились продолжать этот диалог в интересах Украины и международного единства и солидарности с нашим государством», — говорится в сообщении.