Послы G7 встретились с Порошенко

Послы стран «Большой семерки» в Украине (G7) обсудили с пятым президентом Украины, лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко результаты местных выборов, усилия по борьбе с COVID-19 и кризисную ситуацию, возникшую после решения Конституционного суда Украины.
«Во время встречи с пятым президентом Порошенко послы стран G7 обсудили ряд вопросов, включая местные выборы, международные усилия по борьбе с COVID-19 и последние события, связанные с Конституционным судом. Они сошлись на мысли относительно необходимости объединения сил, что выступают за реформы, для урегулирования кризиса с КС, укрепления антикоррупционных институций в Украине и решения вопрос судебной реформы», — говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов G7 в Twitter.
Как сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность», «во время длительной и плодотворной беседы стороны обсудили ряд вопросов взаимного интереса».
«Стороны подчеркнули необходимость продолжения реформ в Украине с особым акцентом на реформе правосудия, борьбе с коррупцией, включая гарантии независимости деятельности Национального антикоррупционного бюро, а также верховенстве права и обеспечении свободы СМИ. Стороны договорились продолжать этот диалог в интересах Украины и международного единства и солидарности с нашим государством», — говорится в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016