Байден в ближайшее время собирается обратиться к избирателям

Кандидат от Демпартии Джо Байден в течение дня планирует выступить с обращением к гражданам США. Об этом передают СМИ со ссылкой на штаб политика.

Перед этим стало известно, что Байден еще сильнее увеличил отрыв от соперника-республиканца Дональда Трампа в ключевом штате Мичиган.

После обработки 96% бюллетеней у Байдена 49,5%, у Трампа — 48,9%.

Ранее Байден сначала догнал, а потом обошел в этом штате Трампа. В Мичигане разыгрываются 16 голосов выборщиков.

В Джорджии после обработки 94% бюллетеней у Трампа — 50,5% голосов, у Байдена — 48,3%. В Северной Каролине: 50,1% и 48,6% соответственно (95% бюллетеней). В Висконсине кандидат от Демпартии продолжает укреплять позиции, набирая 49,4% голосов против 48,8% у Трампа (обработано 97% бюллетеней).