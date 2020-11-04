КСУ опровергает, что принял решение о земельной реформе

Конституционный Суд по состоянию на 4 ноября 2020 года не принимал никаких решений по делам относительно земельной реформы.

Об этом говорится в заявлении КСУ.

«В ряде средств массовой информации распространяется информация о возможном признании неконституционной земельную реформу в Украине. Обращаемся к отдельным политикам, общественным активистам и средствам массовой информации с просьбой предоставлять достоверные и проверенные сведения с целью донесения до общественности только правдивой информации. Дата и время рассмотрения указанных дел будет обнародована на официальном веб-сайте КСУ», — говорится в заявлении.

В КС подтвердили, что на рассмотрении суда находится конституционное производство по представлению 48 народных депутатов относительно соответствия Конституции (конституционности) Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» и отдельных положений Земельного кодекса. Кроме того, суд рассматривает конституционное представление 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции (конституционности) Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 года.

«Указанные дела Постановлением Палаты КСУ объединены в одно конституционное производство», — отметили в Конституционном Суде.

Рассмотрение указанного дела на пленарном заседании суда в форме устного производства было запланировано на 29 сентября 2020 года.

«Однако в связи с ходатайством представителя президента Украины в Конституционном Суде Украины об отложении рассмотрения указанного дела в связи с невозможностью принять личное участие в пленарном заседании рассмотрение отложено», — отметили в КС.

Как отмечается в заявлении, в понедельник, 2 ноября, на закрытой части пленарного заседания КС рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины.

Однако решение суда в этом деле не принималось.

«Ее рассмотрение будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Суда», — уточнили в Констиутцийному суде.

Как сообщалось, Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», среди прочего, с 1 июля 2021 года отменяет действие моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

4 мая 2020 года в КС поступило представление 48 народных депутатов относительно конституционности этого закона и отдельных положений Земельного кодекса. Это представление направили депутаты от фракции «Батькивщина».

15 мая в КС поступило еще одно представление — 53 народных депутатов относительно конституционности закона о рынке земли. Представление направили депутаты из фракции «ОПЗЖ» Василий Нимченко и Наталья Королевская.

В КС оба «земельные» представления объединили в одно производство.