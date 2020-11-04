Войти
Зеленским поговорил с главой Венецианской комиссии о ситуации вокруг КС
официально
Зеленским поговорил с главой Венецианской комиссии о ситуации вокруг КС
Трамп призвал американцев голосовать очно, а не по почте
выборы
Трамп призвал американцев голосовать очно, а не по почте

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

КСУ опровергает, что принял решение о земельной реформе

1 363
КСУ опровергает, что принял решение о земельной реформе

Конституционный Суд по состоянию на 4 ноября 2020 года не принимал никаких решений по делам относительно земельной реформы.

Об этом говорится в заявлении КСУ.

«В ряде средств массовой информации распространяется информация о возможном признании неконституционной земельную реформу в Украине. Обращаемся к отдельным политикам, общественным активистам и средствам массовой информации с просьбой предоставлять достоверные и проверенные сведения с целью донесения до общественности только правдивой информации. Дата и время рассмотрения указанных дел будет обнародована на официальном веб-сайте КСУ», — говорится в заявлении.

В КС подтвердили, что на рассмотрении суда находится конституционное производство по представлению 48 народных депутатов относительно соответствия Конституции (конституционности) Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» и отдельных положений Земельного кодекса. Кроме того, суд рассматривает конституционное представление 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции (конституционности) Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 года.

«Указанные дела Постановлением Палаты КСУ объединены в одно конституционное производство», — отметили в Конституционном Суде.

Рассмотрение указанного дела на пленарном заседании суда в форме устного производства было запланировано на 29 сентября 2020 года.

«Однако в связи с ходатайством представителя президента Украины в Конституционном Суде Украины об отложении рассмотрения указанного дела в связи с невозможностью принять личное участие в пленарном заседании рассмотрение отложено», — отметили в КС.

Как отмечается в заявлении, в понедельник, 2 ноября, на закрытой части пленарного заседания КС рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины.

Однако решение суда в этом деле не принималось.

«Ее рассмотрение будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Суда», — уточнили в Констиутцийному суде.

Читайте также: В ключевом Висконсине закончили считать бюллетени

Как сообщалось, Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», среди прочего, с 1 июля 2021 года отменяет действие моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

4 мая 2020 года в КС поступило представление 48 народных депутатов относительно конституционности этого закона и отдельных положений Земельного кодекса. Это представление направили депутаты от фракции «Батькивщина».

15 мая в КС поступило еще одно представление — 53 народных депутатов относительно конституционности закона о рынке земли. Представление направили депутаты из фракции «ОПЗЖ» Василий Нимченко и Наталья Королевская.

В КС оба «земельные» представления объединили в одно производство.

КС, земельная реформа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 51 минута назад

UA . ПОРА ВЖЕ ЗРОЗУМІТИ ВСІМ ОКУПАНТАМ ЩО У НИХ НІЧОГО НЕ ВИЙДЕ НІКОЛИ НІДЕ І НІЗАЩО НІ З ОКУПАЦІЄЮ КИЇВЬКОЇ РУСІ НІ ЛЮДСТВА НІ ПУТІНИМ НІ ОБАМОЮ НІ ТРАМПОМ НІ ЗЕЛЕНСЬКИМ НІ ВАЛЬЦМАНОПОРОШЕНКОМ НІ ШМИГАЛЕМ НІ РАЗУМКОВИМ НІ КОЛОМОЙСЬКИМ НІ ЄВРЕЯМИ ОЛІГАРХАМИ СВІТУ НІ ЗРАДНИКАМИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА РАБАМИ ХОЛУЯМИ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ НІ ВБИВСТВОМ НІ ЯДЕРНИМ ГЕНОЦИДОМ НІ АНЕКСІЄЮ НІ ОКУПАЦІЄЮ НІ КОРОНАВІРУСОМ НІ КАРАНТИНОМ БО ТАКА ГОСПОДНЯ ВОЛЯ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 4 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как после выборов в США будут строиться отношения Америки с Россией

В США сложился устойчивый двухпартийный консенсус восприятия России как противника. Для республиканцев РФ - геополитический противник, стремящийся подорвать международные позиции США, партнер их главного стратегического конкурента - Китая. Для демократов - и геополитический, и идеологический противник, который стремится расшатать ценностные устои США, подорвать веру американцев в демократию и либеральные ценности.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Только судебная власть борется за суверенитет страны

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» – ноль. Зато коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Двойной удар «слугам» от народа

Парадокс низкой явки заключается в том, что, с одной стороны, искажается общественное мнение, например, заметно снижается доля молодежи и условного «среднего класса», с другой стороны, до избирательных кабинок доходят люди, сделавшие вполне осознанный выбор заранее, а не в последний момент. Именно с «другой стороны» и имеет смысл оценивать итоги местных выборов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016