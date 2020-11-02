Конституционный суд перенес вынесение решения по земле

Большая палата Конституционного суда Украины в понедельник не вынесла решения по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник.
«В понедельник решение по этому представлению не принято», — сказал собеседник агентства, добавив, что рассмотрение продолжится на следующем заседании, дата которого пока не известна.
Как сообщалось, КС 2 ноября рассматривал вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю. Автор конституционного представления поясняет необходимость толкования понятия «земля» как объекта правособственности украинского народа" тем, что в Основном законе указывается два разных права собственности на землю: как природный объект — право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.
Ранее в понедельник судья КС Игорь Слиденко пояснил, что в 12:00 Большая палата КС продолжает рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Основного закона — земли как основного национального богатства.
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