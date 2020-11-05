Байден увеличил отрыв от Трампа в ключевом штате Невада

Демократ Джозеф Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа в колеблющемся штате Невада (6 голосов выборщиков) до 1 процентного пункта. Такие оценки приводит в четверг телекомпания CNN по итогам обработки 87% бюллетеней.

Ранее в четверг на пресс-конференции менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон заявила, что демократ одержит победу в Неваде и таким образом наберет необходимые для победы в борьбе за Белый дом 270 голосов выборщиков.

При этом бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл, входящий в предвыборный штаб действующего американского лидера Дональда Трампа, объявил в ходе пресс-конференции в Лас-Вегасе о подаче иска против штата Невада из-за мошенничества с подсчетом голосов. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News.

«В этой стране недопустимо проводить подсчет незаконных голосов, и именно это происходит в Неваде», — заявил Гренелл.

Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Этот штат входит в число колеблющихся, где исход голосования не предрешен. По оценкам телеканала Fox News, Байден заручился к настоящему моменту голосами 264 выборщиков, у Трампа — 214 голосов.