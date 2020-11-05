Байден увеличил отрыв от Трампа в ключевом штате Невада

Демократ Джозеф Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа в колеблющемся штате Невада (6 голосов выборщиков) до 1 процентного пункта. Такие оценки приводит в четверг телекомпания CNN по итогам обработки 87% бюллетеней.
Ранее в четверг на пресс-конференции менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон заявила, что демократ одержит победу в Неваде и таким образом наберет необходимые для победы в борьбе за Белый дом 270 голосов выборщиков.
При этом бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл, входящий в предвыборный штаб действующего американского лидера Дональда Трампа, объявил в ходе пресс-конференции в Лас-Вегасе о подаче иска против штата Невада из-за мошенничества с подсчетом голосов. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News.
«В этой стране недопустимо проводить подсчет незаконных голосов, и именно это происходит в Неваде», — заявил Гренелл.
Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Этот штат входит в число колеблющихся, где исход голосования не предрешен. По оценкам телеканала Fox News, Байден заручился к настоящему моменту голосами 264 выборщиков, у Трампа — 214 голосов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016