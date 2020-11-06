Tesla начала продавать текилу по $250 за бутылку

Tesla начала продавать брендированную текилу. Бутылку Tesla Tequila в форме электроразряда-молнии объемом 750 мл предлагается на сайте автопроизводителя за $250.
Купить можно не больше двух бутылок на человека. Компания обещает, что доставка текилы начнется до конца 2020 года. Производителем текилы является Nosotros Tequila.
Началом истории с текилой под брендом Tesla можно считать 2018 год, когда Илон Маск опубликовал в твиттере первоапрельскую шутку (если точнее, твит был опубликован 2 апреля).
Глава автокомпании написал следующее: «Несмотря на многочисленные попытки привлечь деньги, включая самую отчаянную — массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla стала полным банкротом. Таким банкротом, что вы в это не поверите».
После этого Маск твитнул фото, на котором он лежит, опираясь на машину Tesla Model 3. В подписи к фотографии он написал, что «Илон был найден лежащим в окружении бутылок «теслакилы».
Можно предположить, что твиты Маска стали ответом на заявления некоторых аналитиков о том, что Tesla рискует обанкротится. В частности, в марте 2018 года управляющий хедж-фондом Vilas Capital Management Джон Томпсон утверждал, что Tesla может стать банкротом в течение четырех месяцев. В то время Tesla оставалась убыточной, и Томпсон заявлял, что не видит, каким образом компания может выйти в прибыль.
В итоге Tesla все же удалось начать стабильно показывать прибыль, но только в 2020 году. В октябре компания сообщила о пятой квартальной прибыли подряд.
В октябре 2018 года Tesla подала заявку на регистрацию бренда Teslaquila в ведомство по патентам и товарным знакам США. После этого Маск опубликовал фотографию бутылки напитка под названием Teslaquila. Однако предложенный в итоге покупателям напиток получил другое название.
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