Из-за Мексики Илон Маск не может начать выпуск текилы

Основатель Tesla Илон Маск придумал для напитка название Teslaquila, но этот бренд не хотят регистрировать из-за мексиканских регуляторов. Об этом пишет Reuters.
Основатель и генеральный директор Tesla объявил о выпуске нового бренда текилы под названием Teslaquila в октябре нынешнего года заявив, что напиток появится «скоро».
Попыткам миллиардера зарегистрировать слово «Теслакила» в Управлении по патентам и товарным знакам США противодействует Мексиканский регуляторный совет по текиле.
По мнению чиновников, «имя Теслакила очень похоже на слово Текила, а Текила — защищенное слово».
Согласно заявке на товарный знак, поданной Tesla, Teslaquila была описана как «дистиллированный ликер из агавы». Подобные заявки поданы в самой Мексике, а также в Европейском союзе и на Ямайке.
Мексиканский регуляторный совет по текиле поддерживает соблюдение производителем официального мексиканского стандарта для текилы, и это включает в себя невероятно строгое соблюдение правил происхождения. Для юридического использования названия «текила» спирт должен быть сделан в мексиканских штатах Халиско, Гуанахуато, Тамаулипас, Мичоакан или Наярит.
Более того, федеральный закон США предусматривает, что текила, продаваемая в США, но произведенная в Мексике, должна соответствовать строгим законам о производстве текилы в этой стране.
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