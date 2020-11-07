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В Турции уволили главу Центробанка из-за рекордного падения курса лиры

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В Турции уволили главу Центробанка из-за рекордного падения курса лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка Мурата Уйсала. Об этом сообщает HaberTurk со ссылкой на указ президента.

Решение об отставке было принято на фоне падения курса национальной валюты. В начале недели курс лиры обновил рекордный минимум, упав до 8,44 за $1. Турецкая валюта падала в течение последних десяти дней, а в течение года лира потеряла 30% к доллару.

За этот год ключевая ставка Турции снизилась с 24% до 8,25%.

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Уйсал возглавил Центробанк Турции в июле 2019 года. После своего назначения он запустил серию снижения ставок. Это решение помогло правительству Эрдогана оказать поддержку экономике во время пандемии коронавируса, но также усилило инфляционное давление. В последнем публичном выступлении в качестве главы ЦБ Уйсал допустил, что может ужесточить кредитно-денежную политику, чтобы взять под контроль инфляцию, которая в октябре ускорилась до 11,9%.

Турция, турецкая лира
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