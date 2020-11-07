Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило Европейский союз, что не может поддержать предложенные рамки ЕС для начала переговоров с Северной Македонией.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Балканский обозреватель.
София считает, что проект резолюции, которая будет стартом переговорного процесса между Северной Македонией и ЕС, «не предусматривает гарантий», что условия, выдвинутые Болгарией, будут выполнены.
Решение Болгарии фактически означает блокирование присоединения Северной Македонии к ЕС. Переговорную основу — рамки — можно утвердить позже, но без нее переговоры о членстве не могут начаться.
Болгарские власти подчеркивает, что перед началом переговоров необходимо решить вопросы, связанные с национальной идентичностью и языком жителей Северной Македонии, и принадлежности национальных героев, среди которых есть Гоце Делчев.
В Болгарии считают Гоце Делчева, лидера борьбы балканских народов против османского господства, своим героем, тогда как в Северной Македонии уверены, что он является героическим представителем македонцев.
Кроме того, София просит Скопье признать, что в целом «македонская идентичность и язык имеют болгарское корни».
Болгария утверждает, что" македонский язык возник в 1944 году", что это была разработка югославской власти, и ее можно причислить лишь к"письменной региональной форме болгарского языка«. София настаивает на том, чтобы македонский язык называли «официальным языком Республики Северная Македония», или в некоторых случаях обозначали звездочкой и добавляли пояснения: «в соответствии с Конституцией Республики Северная Македония».
Среди главных условий Софии есть требование однако, чтобы Скопье не выдвигало претензий относительно признания македонского меньшинства в Болгарии.
Представители Скопье, президент Стево Пендаровски и премьер-министр Зоран Заев, несколько раз отклоняли требования Болгарии признать «болгарские корни македонской национальной идентичности».
В 2017 году София и Скопье подписали соглашение о дружбе, добрососедских отношениях и сотрудничестве, которое власти Северной Македонии считают единственной предпосылкой для начала переговоров с ЕС.
Премьер-министр Северной Македонии отмечает, что блокадой переговоров София нарушила статью 2 Соглашения о добрососедстве.
Заев говорит, что продолжаются интенсивные коммуникации для поиска решения между двумя странами, особенно между двумя министерствами иностранных дел.
Рамки переговоров между Северной Македонией и ЕС должны были быть утверждены на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС 10 ноября, но встреча была перенесена на 17 ноября.
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