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В британском Генштабе не исключают новой мировой войны

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В британском Генштабе не исключают новой мировой войны

На фоне пандемии коронавируса и большого количества текущих региональных конфликтов в мире обострился риск начала новой мировой войны, рассказал в интервью Sky News глава Комитета начальников штабов Великобритании генерал Ник Картер.

Он сказал, что в прошлом экономические проблемы уже приводили к кризисам в области безопасности. Картер заявил, что обеспокоен возможностью повторения этого, учитывая нанесенный мировой экономике ущерб из-за коронавируса.

«Я думаю, что мы столкнулись с реальным риском того, что эскалация может привести к просчетам, учитывая многочисленные идущие сейчас региональные конфликты. Это то, чего, по моему мнению, мы должны остерегаться», — заявил Картер.

Он пояснил, что под просчетами имеет в виду действия «главных лиц», которые приводят к раздуванию конфликтов, возможно, из-за того, что они не осознают последствия. Это значит, отметил Картер, что больше людей вовлекаются в них, что в конце концов может привести к полномасштабной войне. Генерал подчеркнул, что то же самое уже происходило раньше.

Картера также спросили, насколько угроза новой мировой войны реальна. «Я лишь считаю, что такой риск есть и мы должны осознавать его. Поэтому важно помнить уроки прошлого, — пояснил Картер. — Надеюсь, вы извлечете уроки и убедитесь в том, что очень осторожно разбираетесь с региональными конфликтами, которые происходят сегодня в мире».

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В начале октября Картер предупреждал, что Китай и Россия ведут «политическую войну» против Запада с намерением «сломить его силу воли». При этом, по мнению генерала, оба государства намереваются избежать вступления в полномасштабную войну. По его словам, Москва и Пекин используют кампании дезинформации, кибератаки и массовую слежку.

Великобритания, война
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