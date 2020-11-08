Эрдоган поздравил Азербайджан со взятием города в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил народ Азербайджана и президента Ильхама Алиева со взятием города Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Освобождение Шуши — символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой», — заявил турецкий лидер.

По его словам, минская группа ОБСЕ 30 лет «обманывала» Баку за столом переговоров и игнорировала интересы Азербайджана. Азербайджанский народ сохранял терпение и, наконец, своими силами начал достигать победы, заключил Эрдоган.

Ранее Алиев заявил о взятии азербайджанскими военными под контроль карабахского города Шуши. «Шуша, находившаяся под оккупацией 28,5 лет, была освобождена», — отметил он.

В то же время официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг взятие Шуши. «Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии», — написал он в Facebook.

Военное ведомство Армении в ночь на 8 ноября сообщило об интенсивных боях на юго-востоке Шуши. Этот город находится примерно в 10 км к югу от столицы Нагорного Карабаха — Степанакерта. Через Шуши идет дорога, которая связывает Степанакерт с Арменией.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о новом перемирии, но каждый раз оно было сорвано.