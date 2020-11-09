В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

На Херсонщине перевернулся рейсовый автобус Херсон — Садовое, по предварительной информации два человека погибли.

Об этом Укринформу сообщил 9 ноября заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров.

«Известно, что перевернулся рейсовый автобус Херсон — Садовое, по предварительной информации погибли два человека на месте, более десятка травмированных», — сказал Байдаров.

На место выехали следователи, руководство ГУ Нацполиции в области, устанавливаются причины ДТП.