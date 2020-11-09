Украинские больницы перестают делать плановые операции

Украинские клиники с понедельника перестают принимать на плановые операции, переходят только на лечение пациентов с COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«С понедельника все плановые госпитализации запрещены, наши больницы принимают только ургентных больных и, исключительно, больных коронавирусом», — сказал он на брифинге по результатам селекторных совещаний с регионами Украины в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Ляшко сообщил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение COVID-19.
«Мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в наших медучреждения, которые будут госпитализировать больных с коронавирусной инфекцией. Сейчас поставлена задача срочно увеличить вместо запланированных 50 тыс. коек, готовых принимать больных с COVID-19, до 80 тыс. коек», — сказал он.
Ляшко сообщил, что в течение месяца, 80% коек, подготовленных для приема пациентов с COVID-19, будут обеспечены кислородом.
«В течение месяца будут обеспечены кислородом 80% коек. Это будет 60 тыс. коек. Они будут обеспечены кислородом путем закупки кислородных концентраторов, о чем уже есть договоренность, также будет дополнительно развернута сеть обеспечения кислородом по медучреждениям», — сказал он.
Ляшко уточнил, что в настоящее время решается вопрос, «какое медучреждение будет получать газообразный кислород, какое жидкий кислород».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Украине введут карантин выходного дня. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве.
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