Тихановская рассказала, чей Крым

Одна из лидеров белорусской оппозиции и бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала аннексированный Россией Крым территорией Украины и выступила против любого проявления агрессии, говоря о войне на Донбассе.

«Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основе международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине», — сказала Тихановская в интервью государственному информагентству «Укринформ».

Перед этим Тихановская заявляла о том, что Крым де-факто российский.