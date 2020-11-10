Байден призвал американцев готовиться к «темной зиме» из-за COVID-19

Избранный президент США Джо Байден предупредил, что американцев ожидает «темная зима» из-за роста числа зараженных коронавирусом, сообщает Bloomberg.
«Для борьбы с этой пандемией необходимы смелые действия. Мы еще столкнемся с очень темной зимой», — заявил Байден после встречи со своей рабочей группой по борьбе с COVID-19.
Он призвал граждан носить маски и соблюдать дистанцию. «Мы можем спасти десятки тысяч жизней, если каждый будет носить маску», — отметил избранный президент. Говоря о вакцине от коронавирусной инфекции, он выразил сомнения в ее широком применении в ближайшие месяцы.
9 ноября советник Байдена сообщил, что он избранный президент намерен ввести обязательное ношение масок. Для этого он в ближайшие дни будет звонить губернаторам всех штатов, чтобы побудить их обязать жителей использовать средства защиты. В случае отказа Байден будет оказывать давление на мэров городов.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 10 млн. Умерли свыше 238 тыс. Страна продолжает лидировать по числу зараженных и умерших в мире.
Американская компания Pfizer заявила об успешных испытаниях вакцины против коронавирусной инфекции, разрабатываемой совместно с немецкой BioNTech. В ходе исследований препарат оказался эффективным более чем на 90%. Байден, комментируя результаты испытаний вакцины, сообщил, что ученые планируют зарегистрировать ее в ноябре и начать вакцинацию населения. Однако, по его мнению, до широкого применения препарата еще далеко.
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