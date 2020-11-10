В Украине за сутки зафиксирован новый рекорд заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксирован новый рекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — 10 842 человека, количество выздоровевших — 5 514, умер 191 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 842 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 410, медработников — 445). Также за последние сутки госпитализированы — 1252 человека; летальных случаев — 191; выздоровели — 5514 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.
Днем ранее, 9 ноября в Украине было зафиксировано 8 687 новых случаев инфицирования COVID-19, 8 ноября было 9 397 новых инфицированных; 7 ноября было зафиксировано 10 746 новых случаев; 6 ноября было 9 721 заболевших, 5 ноября — 9 850 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 479 197 человек, 8 756 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 214 657.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.
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