Предыдущий состав НАПК скрыл активы на 900 миллионов

Предыдущий состав Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции скрыл незадекларированные активы на 900 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

«Только с мая НАПК выявило незадекларированные активы на полмиллиарда гривен, еще 900 миллионов гривен были скрыты предыдущим составом НАПК», — рассказал глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, за 9 месяцев работы после смены руководства в агентстве были обнаружены незадекларированные активы на 1,4 миллиарда гривен. При этом финансирование НАПК из госбюджета составило 400 миллионов гривен.

Напомним, 2 октября 2019 года Верховная Рада приняла президентский закон, который изменил форму управления Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК). Вместо коллегиальной формы управления в составе пяти членов НАПК управлять Агентством стал председатель, которого назначает и увольняет Кабинет Министров.