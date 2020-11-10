За первые три квартала в Украину перевели более 8 миллиардов долларов

За 9 месяцев 2020 года в Украину было переведено почти 8,5 миллиарда долларов в эквиваленте, из Украины — 575 миллионов.

Об этом сообщает Нацбанк.

Из них через систему перевода средств в Украину прислали почти 2 миллиарда долларов. Это на 16% больше, чем за 9 месяцев 2019 года. Средняя сумма одного перевода в Украину выросла на 7% и составляет 390 долларов.

Перечисления через систему перевода средств из Украины также выросли. Их общая сумма составила 387 миллионов долларов, что на 41% больше прошлогодних показателей. Средняя сумма выросла на 33% и составляет 510 долларов.

Страны направления остались неизменными. Больше всего средств поступило из США, Италии, Израиля, РФ и Германии. Отправлено больше всего в РФ, Грузии, Азербайджана, Турции и Польши.

В пределах Украины объем переводов за январь-сентябрь составляет почти 180 миллиардов гривен, что на 27% больше переводы в прошлом году.

Отмечается, что почти 80% этих переводов обеспечивали три внутренние системы.