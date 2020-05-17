Переводы от заробитчан в I квартале составили почти $3 миллиарда

Объем частных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину за январь-март этого года составила более 2,9 миллиарда долларов, а из Украины за границу — почти 154 миллиона долларов.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины в Facebook.

«По оценкам Национального банка Украины, в январе-марте 2020 года объем частных переводов традиционными и неформальными каналами составил: в Украину из-за границы — более 2 900 млн долл. США в эквиваленте, из Украины за границу — почти 154 млн долл. США в эквиваленте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственно через системы перевода средств (т.е. без переводов, осуществленных на банковские счета или через карточные платежные системы или почтовые отделения) в Украину отправлены 505 млн долларов в эквиваленте или почти одна пятая поступлений. Уточняется, что это на 3,6% больше, чем в I квартале 2019 года. Средняя сумма одного перевода в Украину также незначительно выросла с 348 до 361 долл. США.

Кроме того сообщается, что через системы перевода средств 106 млн долл. США в эквиваленте отправлены за границу.

«По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объемы выросли на 41,3%. Этот самый популярный способ обеспечил две трети от всех частных переводов из Украины. На 40% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: 447 долл. США по сравнению с 318 долл. США в I квартале прошлого года», — говорится в сообщении.

В НБУ также отмечают, что самые популярные «коридоры» переводов не изменились: в Украину больше всего средств поступило из США, Израиля, Италии, РФ, Польши; из Украины больше отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, США, Турцию.