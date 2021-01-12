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Товарооборот Украины в 2020 году сократился на 6,4%

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Товарооборот Украины в 2020 году сократился на 6,4%

Общий товарооборот в Украине составляет 103,4 млрд долларов 2020 года, больше всего сократился импорт — его объемы сократились на 10,3% против 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

По сравнению с 2019 годом общий товарооборот сократился на 6,4%.

Больше всего сократился импорт: в 2020 году он составлял 54,2 млрд долларов, что на 6,2 млрд, или 10,3%, меньше показателей 2019 года.

Преимущественно в Украину импортировали топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (8 млрд долларов), реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства (6,1 млрд долларов) и средства наземного транспорта (5,5 млрд долларов).

Основными странами-экспортерами были Китай, Германия и Россия.

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Экспорт Украины сократился на 1,7% и составил 49,2 млрд долларов. Больше всего Украина экспортировала зерновые (9,4 млрд долларов), черные металлы (7,7 млрд долларов) и жиры и масла животного или растительного происхождения (5,8 млрд долларов).

Импортировали украинские товары больше всего Китай, Польша и Россия.

Сальдо внешней торговли за этот период является отрицательным и составляет −5 млрд долларов.

импорт, экспорт, товарооборот
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