Товарооборот Украины в 2020 году сократился на 6,4%

Общий товарооборот в Украине составляет 103,4 млрд долларов 2020 года, больше всего сократился импорт — его объемы сократились на 10,3% против 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.
По сравнению с 2019 годом общий товарооборот сократился на 6,4%.
Больше всего сократился импорт: в 2020 году он составлял 54,2 млрд долларов, что на 6,2 млрд, или 10,3%, меньше показателей 2019 года.
Преимущественно в Украину импортировали топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (8 млрд долларов), реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства (6,1 млрд долларов) и средства наземного транспорта (5,5 млрд долларов).
Основными странами-экспортерами были Китай, Германия и Россия.
Экспорт Украины сократился на 1,7% и составил 49,2 млрд долларов. Больше всего Украина экспортировала зерновые (9,4 млрд долларов), черные металлы (7,7 млрд долларов) и жиры и масла животного или растительного происхождения (5,8 млрд долларов).
Импортировали украинские товары больше всего Китай, Польша и Россия.
Сальдо внешней торговли за этот период является отрицательным и составляет −5 млрд долларов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016