Чешская разведка предупредила о вероятности мировой войны

Миру все еще угрожает опасность глобального военного конфликта, говорится в опубликованном отчете чешской военной разведки за 2019 год.

«Возможный конфликт глобального характера, к которому движется современный мир, пока находится на первой стадии подготовки. Формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — говорится в документе.

В докладе также отмечается, что поляризация интересов, мнений и различных установок в мире усилилась, а роль международного права значительно снизилась. «Манипулятивное мышление, ошибочные предположения, предвзятые выводы и вытекающие из них действия в сочетании с отсутствием осознания ответственности привели к росту напряженности между глобальными соперниками — Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Однако эти явления приводили к противоречиям даже между странами, считавшимися ранее близкими союзниками», — отметили авторы доклада.

«Открытая конфронтация не рассматривается как угроза, но является таковой. Она воспринимается как возможность теми, кто считает, что они могли бы быть более успешными в конфликте», — отметили эксперты.